Серцевий Karabas.com: Максим Плахтій про новий імідж компанії

У цьому році для karabas.сом осінь не тільки черговий гарячий сезон, а й час презентувати оновлений імідж компанії. Пошук правильного позиціонування, здорова конкуренція, зміна ринкових умов і постановка нових амбітних завдань призвели лідера квиткового ринку до ребрендингу. Розробкою нової айдентики займався особисто засновник karabas.сом Максим Плахтій. Styler дізнався, який сенс вкладає компанія в символ серця, що з'явився поруч з оновленим лого, а також з'ясував правила, якими керувався СЕО karabas.сом, розробляючи фірмовий стиль.

Чи не ускладнюйте - головне правило Максима Плахтія. Не потрібно міняти те, що вже і так відмінно працює. Фірмові кольори, які вигідно виділяють karabas.com серед конкурентів, чіпати не стали. Кілька змінили написання лого і оновили його основний елемент.

Тепер в центрі логотипу - серце. Сенс, який компанія вкладає в цей символ - дуже простий. Серце - це любов і турбота, з якими karabas.сом відноситься до споживачів, а також в цілому до індустрії інтертейменту.

Любити покупців - значить захищати від шахраїв, пропонувати кращий вибір заходів і зручний сервіс для придбання квитків.

Любити свою справу - значить розвивати ринок, на якому працюєш.

Любити країну - значить не боятися брати відповідальність і будувати соціально відповідальний бізнес.



Підкреслює це і новий слоган компанії - «У серці подій». Як основна рушійна сила галузевих змін karabas.com задає темп і ритм, в якому рухається індустрія. Говорячи простіше: завжди знаходиться в центрі подій і піклується про те, щоб споживачі могли без проблем насолодитися моментом сповна.

Друге правило Плахтія - бути актуальним поза часом - і через рік, і через два логотип повинен відповідати духу компанії. Тому основа залишається колишньою - «Офіціальні квітки», назва сервісу і основні кольори.

Компанія і далі продовжує інформаційну роботу зі споживачами за допомогою ініціативи officialtickets.org.ua. Тут зрозумілою споживачеві мовою наведено відповіді на основні питання, які можуть виникнути в ході проведення масового заходу. Що робити, якщо вас не пускають на концерт? Яка зона відповідальності покупця, організатора і офіційного квиткового оператора? Всі пункти з активними посиланнями на відповідний розділ законодавства.

Ця робота і позиціонування також жодним чином не суперечать оновленому іміджу. Адже таким чином karabas.com тільки підтверджує свою любов і піклується про те, щоб всі покупці електронних квитків знали свої права і були максимально ознайомлені з можливими ризиками, набуваючи квитки на підозрілих ресурсах і сайтах з безкоштовними оголошеннями.

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