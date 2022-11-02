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Над сербською Рашкою військові збили невідомий безпілотник

Фото: військові Сербії збили безпілотник (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У другій половині дня в середу, 2 листопада, силами сербської армії був збитий невідомий безпілотник, який рухався зі сторони Копаоніка в населений пункт Рашка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сербське видання РТС.

Комерційний безпілотник було помічено неподалік від військових об’єктів у гарнізоні в населеному пункті Рашка. Його було збито за допомогою засобів радіоелектронного подавлення.

"Відповідно до наказу Президента Республіки та головнокомандувача Збройних сил Сербії Александра Вучича, Збройні сили Сербії вживають посилених заходів щодо виявлення, відстеження та знешкодження безпілотних літальних апаратів поряд із військовими об'єктами", - повідомляє ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони країни.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може вдатися до санкцій проти Сербії на тлі відмови Белграда запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення до України.

Пізніше міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін заявив, що народу та уряду Сербії слід якнайшвидше визнати, що вона не хоче бути в ЄС і що їй там не місце.

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