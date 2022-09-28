Євросоюз може запровадити санкції проти Сербії: ЗМІ дізналися причину

Євросоюз може вдатися до санкцій проти Сербії на тлі відмови Белграда запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення до України.

"Якщо Євросоюз ухвалить рішення про санкції, то першим кроком буде припинення потоку грошей до Сербії, потім скасування білого шенгену (безвізу - ред.), зупинка переговорів про вступ до Союзу, а потім уже санкції. Але це може зайняти час", - заявило дипломатичне джерело видання.

При цьому в Danas зазначають, що зараз президент Сербії Олександр Вучич розраховує на прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який може заблокувати рішення про санкції на рівні Ради ЄС, а також за допомогою свого єврокомісара з питань сусідства та політики розширення Олівера Вархеї.

"З наближенням підписання угоди з Приштиною шанси, що вони (ЄС - ред.) вдадуться до санкцій, дуже низькі, але Європарламент має більше свободи прийняти резолюцію, яка закликатиме Єврокомісію та Раду ЄС призупинити переговори, і в розпал кризи в Україні вона матиме підтримку більшості громадян ЄС", - зазначив співрозмовник видання.

Також зазначається, що у Вучича після формування нового уряду буде "один день" для того, щоб ухвалити рішення про введення обмежень проти РФ і Білорусі та ще рік - для підписання угоди з Приштиною.