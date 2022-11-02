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Над сербской Рашкой военные сбили неизвестный беспилотник

Фото: военные Сербии сбили беспилотник (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во второй половине дня в среду, 2 ноября, силами сербской армии был сбит неизвестный беспилотник, двигавшийся со стороны Копаоника в населенный пункт Рашка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сербское издание РТС .

Коммерческий беспилотник был замечен недалеко от военных объектов в гарнизоне в населенном пункте Рашка. Он был сбит с помощью средств радиоэлектронного подавления.

"В соответствии с приказом Президента Республики и главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича, Вооруженные силы Сербии принимают усиленные меры по обнаружению, отслеживанию и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов рядом с военными объектами", - сообщает СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может прибегнуть к санкциям против Сербии на фоне отказа Белграда вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Позже министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что народу и правительству Сербии следует как можно быстрее признать, что она не хочет быть в ЕС и что ей там не место.

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