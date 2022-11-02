Над сербской Рашкой военные сбили неизвестный беспилотник

Во второй половине дня в среду, 2 ноября, силами сербской армии был сбит неизвестный беспилотник, двигавшийся со стороны Копаоника в населенный пункт Рашка.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сербское издание РТС .

Коммерческий беспилотник был замечен недалеко от военных объектов в гарнизоне в населенном пункте Рашка. Он был сбит с помощью средств радиоэлектронного подавления.

"В соответствии с приказом Президента Республики и главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича, Вооруженные силы Сербии принимают усиленные меры по обнаружению, отслеживанию и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов рядом с военными объектами", - сообщает СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.