Сербські депутати заблокували парламент Косова через мита

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Депутати чекають на приїзд єврокомісара Йоханнеса Хана

Сербські депутати заблокували парламент Косова у Приштині через впровадження нових 100% мит на товари із Сербії та Боснії і Герцеговини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTC.

Як повідомляється, депутати Сербського списку зачинилися в середині парламентської будівлі через запровадження нових мит на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Депутати заявили, що блокуватимуть парламент до приїзду єврокомісара з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Європейського союзу Йоханнеса Хана.

"Ми хочемо розповісти єврокомісару Хану про ситуацію і про потенційну гуманітарну кризу, з якою ризикує зіткнутися сербське населення, якщо не будуть скасовані стовідсоткові мита", - пояснив депутат Сербського списку Ігор Сіміч.

За словами парламентарів, так вони борються за права косовських сербів у мирний та демократичний спосіб.

Зазначається, що єврокомісар Хан має відвідати Приштин в понеділок, 3 грудня, щоб обговорити з посадовцями Косова ситуацію з новими митами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Косово ввело 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Крім того, косівська сторона пообіцяла найближчим часом вжити додаткові заходи у відповідь на "агресивну кампанію" Сербії.

Пізніше в Євросоюзі заявили, що ЄС засуджує рішення влади частково визнаного Косова ввести 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.