Сербська компанія, пов’язана з "Газпромом", знову просить у США відстрочку санкцій

Компанія просить у США спеціальну ліцензію, що відтерміновує повне застосування санкцій і дозволяє компанії продовжувати свою діяльність після 29 липня.

Ліцензія дозволяє NIS уникнути повного застосування санкцій, які США ввели через зв’язки компанії з російською "Газпром нефть", що має контрольний пакет акцій сербської нафтокомпанії.

До цього часу NIS вже чотири рази отримувала спеціальні ліцензії від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Першу відстрочку було надано в лютому.

Із 2008 року "Газпром нефть" разом із материнською компанією "Газпром" володіла 56,15% акцій NIS. У лютому цього року "Газпром нефть" знизила свою частку до 44,85%.