Сербская компания, связанная с "Газпромом", снова просит у США отсрочку санкций

Компания просит у США специальную лицензию, отсрочивающую полное применение санкций и позволяющую компании продолжать свою деятельность после 29 июля.

Лицензия позволяет NIS избежать полного применения санкций, которые США ввели из-за связей компании с российской "Газпром нефтью", имеющей контрольный пакет акций сербской нефтекомпании.

К этому времени NIS уже четыре раза получала специальные лицензии от Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Первая отсрочка была предоставлена в феврале.

С 2008 года "Газпром нефть" вместе с материнской компанией "Газпром" владела 56,15% акций NIS. В феврале этого года "Газпром нефть" снизила свою долю до 44,85%.