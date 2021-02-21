UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Сербию прибыла первая партия COVID-вакцины AstraZeneca

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 21 февраля, Сербия получила первую партию вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. В частности, речь идет о 150 тысяч доз.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, президент Сербии Александр Вучич прибыл в аэропорт, чтобы встретить груз AstraZeneca из Индии. По его словам, уже более 750 тысяч человек получили первую прививку, и он выразил надежду, что вакцинация будет продолжаться в нынешних темпах.

На сегодня балканское государство, которое имеет 7 млн жителей, распределила более 1 млн доз, что является одним из лучших результатов в Европе. Большинство граждан Сербии получили прививки китайской вакциной Sinopharm. Кроме того, в стране вакцинируют людей препаратами Pfizer-BioNTech и российским "Спутником V".

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. Он заявил, что на днях препарат прибудет в Украину.

Также РБК-Украина писало, что вакцину компании AstraZeneca следует использовать для всех взрослых категорий населения. Она может оказаться эффективной и для пожилых людей, заявила экспертная панель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина
Читайте также
Вакцина AstraZeneca на днях прибудет в Украину, - Степанов
Прогноз погоды