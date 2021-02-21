В Сербию прибыла первая партия COVID-вакцины AstraZeneca

Сегодня, 21 февраля, Сербия получила первую партию вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. В частности, речь идет о 150 тысяч доз.

Как сообщается, президент Сербии Александр Вучич прибыл в аэропорт, чтобы встретить груз AstraZeneca из Индии. По его словам, уже более 750 тысяч человек получили первую прививку, и он выразил надежду, что вакцинация будет продолжаться в нынешних темпах.

На сегодня балканское государство, которое имеет 7 млн жителей, распределила более 1 млн доз, что является одним из лучших результатов в Европе. Большинство граждан Сербии получили прививки китайской вакциной Sinopharm. Кроме того, в стране вакцинируют людей препаратами Pfizer-BioNTech и российским "Спутником V".