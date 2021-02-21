У Сербію прибула перша партія COVID-вакцини AstraZeneca

Сьогодні, 21 лютого, Сербія отримала першу партію вакцини проти коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca. Зокрема йдеться про 150 тисяч доз.
Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляється, президент Сербії Александр Вучич прибув в аеропорт, щоб зустріти вантаж AstraZeneca з Індії. За його словами, вже понад 750 тисяч осіб отримали перше щеплення, і він висловив надію, що вакцинація буде продовжуватися в нинішніх темпах.
На сьогодні балканська держава, яка має 7 млн жителів, розподілила понад 1 млн доз, що є одним з найкращих результатів у Європі. Більшість громадян Сербії отримали щеплення китайською вакциною Sinopharm. Крім того, в країні вакцинують людей препаратами Pfizer-BioNTech та російським "Супутником V".
Нагадаємо, голова Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca з заводу-виробника в індійському місті Пуне. Він заявив, що днями препарат прибуде до України.
Також РБК-Україна писало, що вакцину компанії AstraZeneca слід використовувати для всіх дорослих категорій населення. Вона може виявитися ефективною і для літніх людей, заявила експертна панель Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).