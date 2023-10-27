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У Сербії заявили про стрілянину на кордоні з Угорщиною: є загиблі

Фото: поліція Сербії (facebook.com/srbijamup)
Автор: Володимир Костирін

Біля сербського селища Хоргош, розташованого коло кордону з Угорщиною, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє мігрантів та ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Інцидент стався сьогодні вранці, 27 жовтня. Як уточнили в Управлінні поліції Кикинди, стрілянина була на території покинутих сільськогосподарських складів "Бачка" у прикордонній зоні.

Імовірною причиною називають конфлікт, що стався між двома групами мігрантів щодо того, хто платитиме за незаконний перетин кордону, що закінчився стріляниною з жертвами та пораненим.

Зазначається, що мігранти використовують ці порожні будівлі у прикордонній зоні для проживання, щоби вночі нелегально перетинати угорський кордон.

Селище Хоргош розташоване на півночі Сербії біля кордону з Угорщиною (фото: скрін google.com/maps)

Правоохоронці перекрили проїзд у бік місця події та посилили в районі загони поліції. Проводяться заходи щодо пошуку злочинців.

За словами місцевих мешканців, могли стріляти з автоматів.

"Хоча стрілянина сталася за межами селища Хоргош, жителі були стривожені, почувши довгі черги стрільби. Деякі з них кажуть, що через страх не пускали своїх дітей до школи чи дитячого садка", - йдеться у публікації.

 

Сербська поліція розшукує зловмисників після перестрілки на кордоні з Угорщиною (фото: скріншот із сюжету телеканалу РТС)

Нагадаємо, влітку поліція Сербії провела спецоперацію поблизу міста Суботіца на півночі країни біля кордону з Угорщиною. Правоохоронці тоді затримали 200 нелегальних мігрантів та вилучили зброю і боєприпаси.

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