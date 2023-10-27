В Сербии заявили о стрельбе на границе с Венгрией: есть погибшие

Инцидент произошел сегодня рано утром, 27 октября. Как уточнили в Управлении полиции Кикинды, перестрелка была на территории заброшенных сельскохозяйственных складов "Бачка" в приграничной зоне.

Предположительной причиной называют конфликт, что произошел между двумя группами мигрантов по поводу того, кто будет платить за незаконное пересечение границы, что закончился стрельбой с жертвами и раненым.

Отмечается, что мигранты используют эти пустующие здания в приграничной зоне для проживания, чтобы ночью нелегально пересекать венгерскую границу.

Поселок Хоргош расположен на севере Сербии возле границы с Венгрией (фото: скрин google.com/maps)

Правоохранители перекрыли проезд в сторону места происшествия и усилили в районе отряды полиции. Проводятся мероприятия по поиску преступников.

По словам местных жителей, могли стрелять из автоматов.

"Хотя стрельба произошла за пределами поселка Хоргош, жители были встревожены, услышав длинные очереди стрельбы. Некоторые из них говорят, что из-за страха не пускали своих детей в школу или детский сад", - говорится в публикации.

Сербская полиция разыскивает злоумышленников после перестрелки на границе с Венгрией (фото: скриншот с сюжета телеканала РТС)