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Затримали 200 нелегальних мігрантів: Сербія провела спецоперацію біля кордону з Угорщиною

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Сербія, Середа 02 серпня 2023 06:49
Затримали 200 нелегальних мігрантів: Сербія провела спецоперацію біля кордону з Угорщиною Фото: поліція Сербії виявила 200 нелегальних мігрантів на кордоні з Угорщиною (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поліція Сербії провела спецоперацію біля кордону з Угорщиною. Правоохоронці затримали 200 нелегальних мігрантів та вилучили зброю і боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сербські правоохоронці, із залученням близько 800 поліцейських, провели рейд поблизу міста Суботіца на півночі Сербії. Поліція затримала дві сотні мігрантів, вилучила зброю, боєприпаси та портативні рації.

"Результати досить непогані. Знайдено значну кількість боєприпасів і зброї - вісім автоматичних гвинтівок, один карабін, два пістолети ... і 13 радіопристроїв", - сказав керівник департаменту поліції МВС Сербії Івиця Івкович.

Шлях нелегальних мігрантів до країн ЄС

Західнобалканський шлях через Туреччину, Болгарію, Північну Македонію та Сербію залишається основним міграційним шляхом до Європейського Союзу. Багато мігрантів перетинають кордони, використовуючи розгалужені мережі контрабандистів.

Сербія, Угорщина та Австрія підтримують спільне патрулювання кордону, а Белград зобов’язався узгодити свою візову політику з ЄС, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів на захід через Західні Балкани.

За перші три місяці 2023 року в центральному Середземномор’ї загинув 441 мігрант.

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