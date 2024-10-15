У Сербії заявили, що БРІКС може стати альтернативою ЄС

За його словами, якщо організація БРІКС стала привабливою для інших держав, то Сербії також варто звернути на неї увагу. Крім цього, він підтвердив, що країна візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня, відправивши на нього представника.

"Було б безвідповідально, якби ми не вивчили всі варіанти, включаючи членство у БРІКС. Якщо БРІКС привабливий для інших країн, наприклад, Еміратів, Саудівської Аравії чи Туреччини, чому Сербія має бути іншою? Тому немає сумнівів, що БРІКС стала реальною альтернативою ЄС ", - заявив Вулін.

Водночас чиновник визнав, що сам є євроскептиком, але до членства в ЄС прагне більшість населення Сербії.