У Сербії заявили, що БРІКС може стати альтернативою ЄС

Для Сербії міжнародне об'єднання БРІКС є альтернативою Євросоюзу. Ба більше, країна відправить на саміт у Казані свого представника.
Про це заявив сербський віцепрем'єр Олександр Вулін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню Berliner Zeitung.
За його словами, якщо організація БРІКС стала привабливою для інших держав, то Сербії також варто звернути на неї увагу. Крім цього, він підтвердив, що країна візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня, відправивши на нього представника.
"Було б безвідповідально, якби ми не вивчили всі варіанти, включаючи членство у БРІКС. Якщо БРІКС привабливий для інших країн, наприклад, Еміратів, Саудівської Аравії чи Туреччини, чому Сербія має бути іншою? Тому немає сумнівів, що БРІКС стала реальною альтернативою ЄС ", - заявив Вулін.
Водночас чиновник визнав, що сам є євроскептиком, але до членства в ЄС прагне більшість населення Сербії.
БРІКС є міжнародним об'єднанням п'яти країн, а саме: Бразилії, Росії, Індії, Китаю, Росії та Південної Африки. Спочатку організація називалася BRIC, оскільки була без Південної Африки, однак після її приєднання у 2010 група країн стала називатися BRICS.
Міжнародне об'єднання охоплює країни зі швидко зростаючими економіками, які працюють на зміцнення економічного співробітництва, збільшення політичного впливу на міжнародній арені, а також прагнуть розвивати альтернативні фінансові механізми. Зокрема, йдеться про такі механізми, які не залежать від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку.
Зазначимо, що вчора видання The Morning написало, що Шрі-Ланка вирішила офіційно подати заявку на членство в БРІКС.
Крім того, в організацію прагне потрапити і Туреччина. Днями президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що намір його країни вступити до БРІКС не означає те, що вона відмовиться від членства в НАТО, оскільки ці структури не є альтернативою одна одній.
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