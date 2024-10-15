В Сербии заявили, что БРИКС может стать альтернативой ЕС

Для Сербии международное объединение БРИКС является альтернативой Евросоюза. Более того, страна отправит на предстоящий саммит в Казане своего представителя.
Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
По его словам, если организация БРИКС стала привлекательной для других государств, то Сербии тоже стоит обратить на нее свое внимание. Помимо этого он подтвердил, что страна примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казане с 22 по 24 октября, отправив на него представителя.
"Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если БРИКС привлекателен для других стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть другой? Поэтому нет сомнений, что БРИКС стала реальной альтернативой ЕС", - заявил Вулин.
В то же время чиновник признал, что сам является евроскептиком, но к членству в ЕС стремится большинство населения Сербии.
БРИКС является международном объединением пяти стран, а именно: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Изначально организация называлась BRIC, поскольку была без Южной Африки, однако после ее присоединения в 2010 группа стран стала называться BRICS.
Международное объединение включает страны с быстро растущими экономиками, которые работают на укрепление экономического сотрудничества, увеличение политического влияния на международной арене, а также стремятся развивать альтернативные финансовые механизмы. В частности, речь идет о таких механизмах, которые не зависят от Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Отметим, что вчера издание The Morning написало, что Шри-Ланка решила официально подать заявку на членство в БРИКС.
Кроме того, в организацию стремиться попасть и Турция. На днях президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерение его страны вступить в БРИКС не означает то, что она откажется от членства в НАТО, поскольку эти структуры не являются альтернативой друг другу.
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