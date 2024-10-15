В Сербии заявили, что БРИКС может стать альтернативой ЕС

По его словам, если организация БРИКС стала привлекательной для других государств, то Сербии тоже стоит обратить на нее свое внимание. Помимо этого он подтвердил, что страна примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казане с 22 по 24 октября, отправив на него представителя.

"Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если БРИКС привлекателен для других стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть другой? Поэтому нет сомнений, что БРИКС стала реальной альтернативой ЕС", - заявил Вулин.

В то же время чиновник признал, что сам является евроскептиком, но к членству в ЕС стремится большинство населения Сербии.