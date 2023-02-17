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В Сербії затримали проросійських "активістів", що погрожували заворушеннями

Фото: в Сербії затримали проросійських "активістів" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Белграді затримали трьох учасників антиурядової акції, яка відбулася 15 лютого. Всім трьом висунуто звинувачення у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та незаконного зберігання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з повідомленням МВС, затримані "закликали громадян масово збиратися в Белграді для насильницького повалення уряду та президента Сербії".

Затриманими виявилися троє "активістів", зокрема лідер вкрай правої проросійської організації "Народний патруль" Дам'ян Кнежевич. Про їх затримання повідомили на сторінці організації у соцмережах.

Нагадаємо, що 15 лютого у центрі Белграда сотні сербських націоналістів та проросійських "активістів" провели мітинг, вимагаючи від влади відмовитися від переговорів щодо нормалізації відносин із Косово. Учасники акції заявили, що не підтримують план Заходу щодо Косова, і пригрозили заворушеннями в разі, якщо влада Сербії прийме цей план.

До цього Косово прийняло пропозицію Європейського Союзу щодо нормалізації відносин із Сербією.

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Сербия