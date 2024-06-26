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У Сербії захистили право продавати боєприпаси Заходу, які могли бути передані Україні

Фото: прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч захищає право Белграда продавати боєприпаси західним покупцям, які, ймовірно, постачають їх в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.

Вучевич підкреслив, що Сербія не є воюючою стороною у війні в Україні. 

"Це не сербський внесок в одну з воюючих сторін. Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси Іспанії, Чехії, Сполученим Штатам... тому що це не заборонено і не аморально для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де триває війна", - підкреслив він. 

Боєприпаси для України із Сербії

Минулого року після появи витоків секретних документів Пентагону про можливе постачання сербських боєприпасів в Україну президент Сербії Олександр Вучич заперечував таку інформацію. Крім того, він говорив про те, що у сербських експортних контрактах прописано заборону на реекспорт в Україну.

За оцінками Financial Times, українська армія могла отримати через посередників сербські боєприпаси на суму близько 800 мільйонів євро. Відповідно до видання, президент Сербії Александер Вучич погоджується з такою оцінкою, хоча він стверджує, що Сербія не залучена до конфлікту між РФ та Україною.

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