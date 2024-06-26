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В Сербии защитили право продавать боеприпасы Западу, которые могли быть переданы Украине

Фото: премьер-министр Сербии Милош Вучевич (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич защищает право Белграда продавать боеприпасы западным покупателям, которые, вероятно, поставляют их в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

Вучевич подчеркнул, что Сербия не является воюющей стороной в войне в Украине. 

"Это не сербский вклад в одну из воюющих сторон. Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы Испании, Чехии, Соединенным Штатам... потому что это не запрещено и не аморально для нас производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", - подчеркнул он. 

Боеприпасы для Украины из Сербии

В прошлом году после появления утечек секретных документов Пентагона о возможной поставке сербских боеприпасов в Украину, президент Сербии Александр Вучич отрицал такую информацию. Кроме того, он говорил о том, что в сербских экспортных контрактах прописан запрет на реэкспорт в Украину.

Согласно оценкам Financial Times, украинская армия могла получить через посредников сербские боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро. Согласно изданию, президент Сербии Александер Вучич соглашается с такой оценкой, хотя он утверждает, что Сербия не вовлечена в конфликт между РФ и Украиной.

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