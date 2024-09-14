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У Сербії вирішили повернути обов'язкову військову службу

Субота 14 вересня 2024 21:43
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У Сербії вирішили повернути обов'язкову військову службу Фото: військові армії Сербії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сербія вирішила повернути обов'язкову військову службу. Вона триватиме 75 днів.

Про це заявив президент країни Александер Вучич, передає РБК-Україна з посиланням на N1.

У суботу, 14 вересня, він повідомив, що підписав угоду щодо проходження регулярної військової служби протягом 75 днів. Через кілька годин після цього уряд Сербії ухвалив висновок, в якому наказано Міноборони ініціювати процедуру повернення обов'язкової військової служби. Поправки до закону мають бути ухвалені до кінця наступного тижня.

"Хочу вірити, що уряд Сербії прийме це рішення. Я хочу вірити, що ви все розумієте, наскільки нам потрібна сильна армія, скільки ще нам доведеться купувати зброю, виробляти, створювати. Тому що ми не маємо бажання нападати на когось. І ми не робитимемо цього. Але наше бажання - стримати всіх тих, хто загрожує нам щодня”, - скачав Вучич.

Таку інформацію він озвучив під час виступу на церемонії присвоєння перших офіцерських звань 177 курсантам Військової академії та медичного факультету Військово-медичної академії. Як пише N1, офіційні особи відреагували на заяву сербського президента оплесками.

Видання додало, що нещодавно Вучич уже казав, що держава розглядає можливість запровадження військової служби строком на 75 днів, яка буде обов'язковою для чоловіків. При цьому жінки, як і раніше, можуть служити добровільно.

Нагадаємо, трохи більше двох тижнів тому стало відомо, що Сербія уклала контракт із французькою компанією Dassault Aviation щодо купівлі 12 винищувачів Rafale.

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Сербія Вучич
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