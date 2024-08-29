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Сербія домовилася про купівлю 12 французьких винищувачів Rafale

Белград, Четвер 29 серпня 2024 23:05
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Сербія домовилася про купівлю 12 французьких винищувачів Rafale Ілюстративне фото: Сербія придбає у Франції 12 винищувачів Rafale (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сербія уклала контракт із французькою компанією Dassault Aviation. Він передбачає купівлю 12 винищувачів Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Як зазначає видання, контракт підписали міністр оборони Сербії Братислав Гашич та гендиректор Dassault Aviation Ерік Трапп'є. Підписання контракту відбувалося у присутності президента Сербії Александра Вучича та президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами Вучича, вартість контракту становить 2,7 млрд доларів. Йдеться не лише про 12 літаків, а й про "повний логістичний пакет".

"Це буде суттєво сприяти підвищенню оперативних можливостей нашої армії, зовсім інший підхід, і ми раді стати частиною "клубу Rafale" і дякуємо президенту Франції за прийняття такого рішення, за дозвіл нам купувати нові Rafale", - заявив Вучич.

Варто зауважити, що купівлю Rafale Сербією Вучич та Макрон погодили ще у квітні під час поїздки глави сербської держави до Парижа.

Що відомо про Rafale

Варто зауважити, що Rafale - французький багатоцільовий винищувач. Він обладнаний системою, яка попереджає пілота у випадку, якщо його помітили прилади радіолокації.

Також Rafale може створювати перешкоди у роботі ворожих радарів та зенітних ракетних комплексів ворога, які наводяться за допомогою лазерних та інфрачервоних променів.

Він здатний нести 9,5 тонн озброєння, у тому числі ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля". Максимальна швидкість літака - понад 2200 кілометрів на годину.

Нагадаємо, ще у квітні видання Financial Times писало, що Сербія вирішила купити французькі винищувачі після того, як відмовилася від російських.

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Франція Сербія Вучич Еммануель Макрон
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