Сербія домовилася про купівлю 12 французьких винищувачів Rafale
Сербія уклала контракт із французькою компанією Dassault Aviation. Він передбачає купівлю 12 винищувачів Rafale.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.
Як зазначає видання, контракт підписали міністр оборони Сербії Братислав Гашич та гендиректор Dassault Aviation Ерік Трапп'є. Підписання контракту відбувалося у присутності президента Сербії Александра Вучича та президента Франції Еммануеля Макрона.
За словами Вучича, вартість контракту становить 2,7 млрд доларів. Йдеться не лише про 12 літаків, а й про "повний логістичний пакет".
"Це буде суттєво сприяти підвищенню оперативних можливостей нашої армії, зовсім інший підхід, і ми раді стати частиною "клубу Rafale" і дякуємо президенту Франції за прийняття такого рішення, за дозвіл нам купувати нові Rafale", - заявив Вучич.
Варто зауважити, що купівлю Rafale Сербією Вучич та Макрон погодили ще у квітні під час поїздки глави сербської держави до Парижа.
Що відомо про Rafale
Варто зауважити, що Rafale - французький багатоцільовий винищувач. Він обладнаний системою, яка попереджає пілота у випадку, якщо його помітили прилади радіолокації.
Також Rafale може створювати перешкоди у роботі ворожих радарів та зенітних ракетних комплексів ворога, які наводяться за допомогою лазерних та інфрачервоних променів.
Він здатний нести 9,5 тонн озброєння, у тому числі ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля". Максимальна швидкість літака - понад 2200 кілометрів на годину.
Нагадаємо, ще у квітні видання Financial Times писало, що Сербія вирішила купити французькі винищувачі після того, як відмовилася від російських.
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