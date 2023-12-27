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В Сербии протесты оппозиции продолжаются уже девять дней

Белград, Среда 27 декабря 2023 06:30
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В Сербии протесты оппозиции продолжаются уже девять дней Фото: в Сербии протесты оппозиции продолжаются уже девять дней (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В столице Сербии Белграде 26 декабря люди собрались на очередную акцию протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Slobodna Europa.

Оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" уже девять дней проводит протесты против результатов парламентских и местных выборов, состоявшихся 17 декабря.

"Мы не признаем кражу, и избирательная воля граждан будет защищена", - заявил во время протеста 26 декабря Владимир Обрадович, кандидат от коалиции "Сербия против насилия" на должность мэра Белграда.

Одна из лидеров главной оппозиционной партии Сербии Мариника Тепич пообещала продолжить голодовку в знак протеста против фальсификации выборов.

Фальсификация выборов в Сербии

Напомним, 17 декабря в Сербии состоялись внеочередные парламентские и местные выборы. Вучич объявил о победе правящей партии "Сербская прогрессивная партия".

После объявления результатов выборов, сотни людей вышли на протесты. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и призвала к аннулированию результатов голосования.

К слову, мы писали, что наблюдатели ОБСЕ заявили о вмешательстве властей на выборах.

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