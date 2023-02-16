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В Сербії проросійські "активісти" погрожують заворушеннями у разі зближення з Косово

Фото: в Сербії проросійські активісти закликають до заворушень (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

15 лютого сотні сербських націоналістів і проросійських активістів провели мітинг у центрі Белграда, висловлюючи свою опозицію проти підтримуваного Заходом плану, спрямованого на покращення відносин між Сербією та Косово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На мітингу протестувальники скандували "Сербія-Росія", а ультранаціоналіст і очільник "Народного патруля" Дам’ян Кнежевич закликав до заворушень, якщо Белград буде покращувати зв’язки з Косово.

"Ви (уряд, - ред) побоюєтеся заворушень. Клянуся вам, ми готові до більшого", - заявив він.

Зазначимо, що "Народний патруль" підтримує вторгнення Росії в Україну та активно займається переслідуванням мігрантів на батьківщині. Крім того, організація зізналась у зв’язках із приватною військовою компанією "Вагнера".

Після протесту президент Сербії Александар Вучич засудив організаторів мітингу. У телевізійному ефірі він сказав, що не впевнений, чи протестувальники "були проросійськими", але впевнений, що "вони були антисербськими".

Раніше в той же день на півночі країни поліція затримала двох прихильників організації Кнежевича, які прямували на мітинг. Правоохоронці знайшли в їхньому автомобілі снайперську гвинтівку та боєприпаси.

Нагадаємо, що Косово прийняло пропозицію Європейського Союзу щодо нормалізації відносин із Сербією.

Нагадаємо, раніше влада Косова закликала збільшити чисельність військ НАТО у частково визнаній державі на тлі чергового загострення конфлікту з Сербією.

Як відомо, у північній частині частково визнаного Косова у грудні спостерігалася неспокійна ситуація. Серби почали блокувати дороги та будувати барикади. Також там сталися зіткнення із поліцією.

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