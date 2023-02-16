В Сербии пророссийские "активисты" угрожают беспорядками в случае сближения с Косово

15 февраля сотни сербских националистов и пророссийских активистов провели митинг в центре Белграда, выражая свою оппозицию против поддерживаемого Западом плана, направленного на улучшение отношений между Сербией и Косово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На митинге протестующие скандировали "Сербия-Россия", а ультранационалист и глава "Народного патруля" Дамьян Кнежевич призвал к беспорядкам, если Белград будет улучшать связи с Косово.
"Вы (правительство, - ред) опасаетесь беспорядков. Клянусь вам, мы готовы к большему", - заявил он.
"Народный патруль" поддерживает вторжение России в Украину и активно занимается преследованием мигрантов на родине. Кроме того, организация призналась по связям с частной военной компанией "Вагнера".
После протеста президент Сербии Александр Вучич осудил организаторов митинга. В телевизионном эфире он сказал, что не уверен, были ли протестующие "были пророссийскими", но уверен, что "они были антисербскими".
Ранее в тот же день на севере страны полиция задержала двух сторонников организации Кнежевича, направлявшихся на митинг. Правоохранители обнаружили в их автомобиле снайперскую винтовку и боеприпасы.
Напомним, что Косово приняло предложение Европейского Союза по нормализации отношений с Сербией.
Напомним, ранее власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.
Как известно, в северной части частично признанного Косово в декабре наблюдалась неспокойная ситуация. Сербы начали блокировать дороги и строить баррикады. Также там произошли столкновения с полицией.
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