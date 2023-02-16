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В Сербии пророссийские "активисты" угрожают беспорядками в случае сближения с Косово

Фото: в Сербии пророссийские активисты призывают к беспорядкам (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

15 февраля сотни сербских националистов и пророссийских активистов провели митинг в центре Белграда, выражая свою оппозицию против поддерживаемого Западом плана, направленного на улучшение отношений между Сербией и Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На митинге протестующие скандировали "Сербия-Россия", а ультранационалист и глава "Народного патруля" Дамьян Кнежевич призвал к беспорядкам, если Белград будет улучшать связи с Косово.

"Вы (правительство, - ред) опасаетесь беспорядков. Клянусь вам, мы готовы к большему", - заявил он.

"Народный патруль" поддерживает вторжение России в Украину и активно занимается преследованием мигрантов на родине. Кроме того, организация призналась по связям с частной военной компанией "Вагнера".

После протеста президент Сербии Александр Вучич осудил организаторов митинга. В телевизионном эфире он сказал, что не уверен, были ли протестующие "были пророссийскими", но уверен, что "они были антисербскими".

Ранее в тот же день на севере страны полиция задержала двух сторонников организации Кнежевича, направлявшихся на митинг. Правоохранители обнаружили в их автомобиле снайперскую винтовку и боеприпасы.

Напомним, что Косово приняло предложение Европейского Союза по нормализации отношений с Сербией.

Напомним, ранее власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.

Как известно, в северной части частично признанного Косово в декабре наблюдалась неспокойная ситуация. Сербы начали блокировать дороги и строить баррикады. Также там произошли столкновения с полицией.

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