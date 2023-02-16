В Сербии пророссийские "активисты" угрожают беспорядками в случае сближения с Косово

На митинге протестующие скандировали "Сербия-Россия", а ультранационалист и глава "Народного патруля" Дамьян Кнежевич призвал к беспорядкам, если Белград будет улучшать связи с Косово.

"Вы (правительство, - ред) опасаетесь беспорядков. Клянусь вам, мы готовы к большему", - заявил он.

"Народный патруль" поддерживает вторжение России в Украину и активно занимается преследованием мигрантов на родине. Кроме того, организация призналась по связям с частной военной компанией "Вагнера".

После протеста президент Сербии Александр Вучич осудил организаторов митинга. В телевизионном эфире он сказал, что не уверен, были ли протестующие "были пророссийскими", но уверен, что "они были антисербскими".

Ранее в тот же день на севере страны полиция задержала двух сторонников организации Кнежевича, направлявшихся на митинг. Правоохранители обнаружили в их автомобиле снайперскую винтовку и боеприпасы.