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У Сербії пригрозили готовністю захистити своїх громадян у Косові

Ілюстративне фото: у Сербії пригрозили готовністю захистити своїх громадян у Косові (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Армія Сербії готова захистити своїх громадян, які мешкають у Косові, якщо такий наказ віддасть президент Александар Вучич.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs, про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

"Якщо президент Сербії накаже, армія вживе всіх заходів для захисту сербів у Косово та Метохії", - наголосив глава Міноборони.

Але він також зазначив, що переговори, хоч би якими тривалими вони були, є найкращим шляхом вирішення конфлікту.

"Я вважаю, що краще 1000 днів і годин говорити і дивитися на похмурі особи переговорників, ніж провести 1 годину в окопах... Розглядаються всі варіанти, але ми працюємо над тим, щоб розмова тривала. Я не думаю, що хтось любить конфлікти" , - додав Вучевич.

Зазначимо, що конфлікт між Белградом та Приштиною загострився після вирішення частково визнаної держави запровадити на своїй території обов'язкову перереєстрацію автомобілів. Таку вимогу застосовують і до сербів, які мають поміняти автомобільні номери Сербії на номери RKS ("Республіка Косово").

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Косово підтвердили зміну правил для автономерів, через які виникла криза з Сербією, і попередили про штрафи з 21 листопада.

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