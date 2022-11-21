У Сербії пригрозили готовністю захистити своїх громадян у Косові

Армія Сербії готова захистити своїх громадян, які мешкають у Косові, якщо такий наказ віддасть президент Александар Вучич.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs, про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.
"Якщо президент Сербії накаже, армія вживе всіх заходів для захисту сербів у Косово та Метохії", - наголосив глава Міноборони.
Але він також зазначив, що переговори, хоч би якими тривалими вони були, є найкращим шляхом вирішення конфлікту.
"Я вважаю, що краще 1000 днів і годин говорити і дивитися на похмурі особи переговорників, ніж провести 1 годину в окопах... Розглядаються всі варіанти, але ми працюємо над тим, щоб розмова тривала. Я не думаю, що хтось любить конфлікти" , - додав Вучевич.
Зазначимо, що конфлікт між Белградом та Приштиною загострився після вирішення частково визнаної держави запровадити на своїй території обов'язкову перереєстрацію автомобілів. Таку вимогу застосовують і до сербів, які мають поміняти автомобільні номери Сербії на номери RKS ("Республіка Косово").
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Косово підтвердили зміну правил для автономерів, через які виникла криза з Сербією, і попередили про штрафи з 21 листопада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.