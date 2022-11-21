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В Сербии пригрозили готовностью защитить своих граждан в Косово

Иллюстративное фото: в Сербии пригрозили готовностью защитить своих граждан в Косово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армия Сербии готова защитить своих граждан, которые проживают в Косово, если такой приказ отдаст президент Александар Вучич.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs, об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

"Если президент Сербии прикажет, армия примет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии", - подчеркнул глава Минобороны.

Но он также отметил, что переговоры, какими бы долгими они не были, являются наилучшим путем решения конфликта.

"Я считаю, что лучше 1000 дней и часов говорить и смотреть на хмурые лица переговорщиков, чем провести 1 час в окопах… Рассматриваются все варианты, но мы работаем над тем, чтобы разговор продолжался. Я не думаю, что кто-то любит конфликты", - добавил Вучевич.

Отметим, что конфликт между Белградом и Приштиной обострился после решения частично признанного государства ввести на своей территории обязательную перерегистрацию автомобилей. Такое требование применяют и к сербам, которые должны поменять автомобильные номера Сербии на номера RKS ("Республика Косово").

Напомним, ранее стало известно, что в Косово подтвердили изменение правил для автономеров, из-за которых возник кризис с Сербией, и предупредили о штрафах с 21 ноября.

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ВучичКосовоСербия