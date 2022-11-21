В Сербии пригрозили готовностью защитить своих граждан в Косово

"Если президент Сербии прикажет, армия примет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии", - подчеркнул глава Минобороны.

Но он также отметил, что переговоры, какими бы долгими они не были, являются наилучшим путем решения конфликта.

"Я считаю, что лучше 1000 дней и часов говорить и смотреть на хмурые лица переговорщиков, чем провести 1 час в окопах… Рассматриваются все варианты, но мы работаем над тем, чтобы разговор продолжался. Я не думаю, что кто-то любит конфликты", - добавил Вучевич.