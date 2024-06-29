ua en ru
Сб, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сербії чоловік з арбалета поранив поліцейського біля посольства Ізраїлю

Белград, Субота 29 червня 2024 15:42
UA EN RU
У Сербії чоловік з арбалета поранив поліцейського біля посольства Ізраїлю Фото: біля посольства Ізраїлю в Белграді напали на поліцейського (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У сербській столиці Белграді чоловік з арбалетом напав на поліцейського під будівлею посольства Ізраїлю. Поліцейський отримав стрілу в шию, але встиг поранити нападника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський мовник РТС.

За інформацією, яку неофіційно отримав кореспондент РТС, чоловік неодноразово підходив до поліцейського відділу, щоб щось запитати. А потім він відкрив двері та вистрілив поліцейському в шию з арбалета. Поліцейський відкрив вогонь у відповідь, поранивши нападника. Від поранень зловмисник пізніше помер.

Поліцейський вижив, його вже прооперували та перевели в реанімацію. Особу нападника встановлюють.

Проте міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич вважає, що напад був терористичним актом, за яким може стояти ваххабітський рух (одна з течій в сунітському ісламі). З метою безпеки правоохоронці, за словами Дачича, затримали ще кількох людей.

Нагадаємо, у жовтні минулого року теракт стався поблизу ізраїльського посольства на Кіпрі. Поблизу будівлі посольства детонував вибуховий пристрій. Тоді правоохоронці затримали чотирьох людей, які прибули на Кіпр з Сирії.

Теракти поблизу посольств Ізраїлю пов'язані з війною, яка триває в Секторі Газа з жовтня минулого року. Війна була спровокована нападом бойовиків руху ХАМАС на територію Ізраїлю, який супроводжувався масовими вбивствами цивільних.

Тепер же Ізраїлю загрожує нова війна - з Ліваном, на території якого діє терористичне угруповання Хезболла. Днями прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про згортання бойових дій в Секторі Газа, щоб перекинути війська до кордону з Ліваном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербія Ізраїль Теракт
NEWS
"Базовий прогноз". Українці можуть бути 12 годин без світла взимку, - Yasno
"Базовий прогноз". Українці можуть бути 12 годин без світла взимку, - Yasno
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США