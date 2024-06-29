У Сербії чоловік з арбалета поранив поліцейського біля посольства Ізраїлю
У сербській столиці Белграді чоловік з арбалетом напав на поліцейського під будівлею посольства Ізраїлю. Поліцейський отримав стрілу в шию, але встиг поранити нападника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський мовник РТС.
За інформацією, яку неофіційно отримав кореспондент РТС, чоловік неодноразово підходив до поліцейського відділу, щоб щось запитати. А потім він відкрив двері та вистрілив поліцейському в шию з арбалета. Поліцейський відкрив вогонь у відповідь, поранивши нападника. Від поранень зловмисник пізніше помер.
Поліцейський вижив, його вже прооперували та перевели в реанімацію. Особу нападника встановлюють.
Проте міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич вважає, що напад був терористичним актом, за яким може стояти ваххабітський рух (одна з течій в сунітському ісламі). З метою безпеки правоохоронці, за словами Дачича, затримали ще кількох людей.
Нагадаємо, у жовтні минулого року теракт стався поблизу ізраїльського посольства на Кіпрі. Поблизу будівлі посольства детонував вибуховий пристрій. Тоді правоохоронці затримали чотирьох людей, які прибули на Кіпр з Сирії.
Теракти поблизу посольств Ізраїлю пов'язані з війною, яка триває в Секторі Газа з жовтня минулого року. Війна була спровокована нападом бойовиків руху ХАМАС на територію Ізраїлю, який супроводжувався масовими вбивствами цивільних.
Тепер же Ізраїлю загрожує нова війна - з Ліваном, на території якого діє терористичне угруповання Хезболла. Днями прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про згортання бойових дій в Секторі Газа, щоб перекинути війська до кордону з Ліваном.
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