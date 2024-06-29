ua en ru
Сб, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сербии мужчина из арбалета ранил полицейского у посольства Израиля

Белград, Суббота 29 июня 2024 15:42
UA EN RU
В Сербии мужчина из арбалета ранил полицейского у посольства Израиля Фото: у посольства Израиля в Белграде напали на полицейского (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В сербской столице Белграде мужчина с арбалетом напал на полицейского под зданием посольства Израиля. Полицейский получил стрелу в шею, но успел ранить нападавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский вещатель РТС.

По информации, которую неофициально получил корреспондент РТС, мужчина неоднократно подходил к полицейскому отделу, чтобы что-то спросить. А потом он открыл дверь и выстрелил полицейскому в шею из арбалета. Полицейский открыл ответный огонь, ранив нападавшего. От ранений злоумышленник позже скончался.

Полицейский выжил, его уже прооперировали и перевели в реанимацию. Личность нападавшего устанавливают.

Однако министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич считает, что нападение было террористическим актом, за которым может стоять ваххабитское движение (одно из течений в суннитском исламе). В целях безопасности правоохранители, по словам Дачича, задержали еще несколько человек.

Напомним, в октябре прошлого года теракт произошел вблизи израильского посольства на Кипре. У здания посольства детонировало взрывное устройство. Тогда правоохранители задержали четырех человек, прибывших на Кипр из Сирии.

Теракты вблизи посольств Израиля связаны с продолжающейся с октября прошлого года войной в Секторе Газа. Война была спровоцирована нападением боевиков движения ХАМАС на территорию Израиля, сопровождавшегося массовыми убийствами гражданских.

Теперь же Израилю грозит новая война - с Ливаном, на территории которого действует террористическая группировка Хезболла. На днях премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сворачивании боевых действий в Секторе Газа, чтобы перебросить войска к границе с Ливаном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия Израиль Теракт
NEWS
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США