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Сербія заявила про скорочення військ на кордоні з Косово

Фото: Сербія зменшила кількість військових на кордоні з Косово (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сербія відкликала частину військ, дислокованих біля кордону з Косово після сутичок з поліцейськими біля монастиря на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сербія не офіційно підвищила рівень готовності своєї 22-тисячноїармії", - заявив Мойсилович.

Ситуація в Косово

На півночі Косово проживає близько 50 тисяч етнічних сербів, через що у країні відбуваються часті конфлікти з Сербією. Найсильніша за останній час ескалація відбулась під час місцевих виборах, які серби проігнорували, через що до влади прийшли ентічні албанці. Це призвело до масових протестів та сутичок між сербами та поліцією Косова.

Тоді НАТО посилила миротворчий контингент у Косово до 4500 осіб, а Сербія направила свої війська до їхнього кордону.

В кінці вересня влада Косова заявила про щонайменше 30 озброєних людей, які влаштували сутички з поліцейськими біля монастиря Банська і вбили одного правоохоронця. Влада країни оголосила спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох нападників і вбивством трьох.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна непричетна до цих заворушень і нібито буде проводити незалежне розслідування ситуації. Трохи згодом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс схвалив збільшення кількості миротворців у Косово.

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