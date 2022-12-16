Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово

Зазначається, що це вперше, коли Белград запросив розміщення військ у Косово з того часу, як резолюція Ради Безпеки ООН поклала край війні 1998–1999 у Югославії.

"Уряд вимагатиме розмішення сотень і не більше 1000 військовослужбовців та поліцейських (у Косові - ред.)", - сказав президент Сербії Олександр Вучич.

Він зазначив, що запит надіслано місії НАТО до Косова. При цьому Вучич не розраховує отримати позитивну відповідь.