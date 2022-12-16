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Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд Сербії у п'ятницю, 16 грудня, надіслав до НАТО запит щодо запровадження сербських військових у Косово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це вперше, коли Белград запросив розміщення військ у Косово з того часу, як резолюція Ради Безпеки ООН поклала край війні 1998–1999 у Югославії.

"Уряд вимагатиме розмішення сотень і не більше 1000 військовослужбовців та поліцейських (у Косові - ред.)", - сказав президент Сербії Олександр Вучич.

Він зазначив, що запит надіслано місії НАТО до Косова. При цьому Вучич не розраховує отримати позитивну відповідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на півночі частково визнаного Косова знову неспокійно – серби блокують дороги, будують барикади, відбулися сутички з поліцією.

Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі.

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СербияКосовоНАТО