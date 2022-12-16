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Сербия запросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Сербии в пятницу, 16 декабря, отправило в НАТО запрос о введении сербских военных в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это первый раз, когда Белград запросил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.

"Правительство потребует размешение сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских (в Косово - ред.)", - сказал президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что запрос отправлен миссии НАТО в Косово. При этом Вучич не рассчитывает получить положительный ответ.

Напомним, ранее мы писали, что на севере частично признанного Косово снова неспокойно - сербы блокируют дороги, строят баррикады, произошли стычки с полицией.

Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах, читайте в нашем материале.

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