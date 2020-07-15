Сербія вводить масковий режим у громадських місцях

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Масковий режим запроваджується на всій території країни

У Сербії з п'ятниці, 17 липня, вводиться обов'язковий режим на відкритому просторі. Таке рішення було ухвалено через зростання захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба уряду Сербії.

"обов'язково носити Захисні маски і на відкритому просторі, там, де неможливо забезпечити дистанцію в півтора метра: наприклад, в чергах в торгові точки, аптеки, на автобусних і залізничних станціях. Це (носіння маски) відноситься і до закритих приміщень, що досі було обов'язковим у деяких містах", - йдеться в повідомленні.

Також у Сербії заборонили збиратися групами більше десяти чоловік.

Нагадаємо, ЄС планує скоротити список "зелених країн" до 13, виключивши з нього Сербію.

Крім того, 8 липня Сербія оголосила комендантську годину з-за чого в країні почалися акції протестів.