Сербия потеряла "задор" по поводу членства в ЕС, - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна уже не столь хочет вступать в ЕС, как раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Он отметил, что воспринимает перспективу вступления Сербии в ЕС в ближайшем будущем "пессимистично".

"Мы уже не имеем того же задора, как раньше – так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", - заявил президент Сербии.

Однако Вучич считает "важной и хорошей" идею Европейского политического сообщества – межправительственного форума, созданного в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину.