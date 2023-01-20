Сербия потеряла "задор" по поводу членства в ЕС, - Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна уже не столь хочет вступать в ЕС, как раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Он отметил, что воспринимает перспективу вступления Сербии в ЕС в ближайшем будущем "пессимистично".
"Мы уже не имеем того же задора, как раньше – так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", - заявил президент Сербии.
Однако Вучич считает "важной и хорошей" идею Европейского политического сообщества – межправительственного форума, созданного в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Напомним, Вучич с призывал Россию прекратить вербовать сербов для войны против Украины.
А затем в Сербии подали иск в суд против частной военной компании Вагнера. Причиной стали попытки вербовки сербов на войну против Украины.
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