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Сербия потеряла "задор" по поводу членства в ЕС, - Вучич

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Сербия, Пятница 20 января 2023 01:52
Сербия потеряла "задор" по поводу членства в ЕС, - Вучич Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна уже не столь хочет вступать в ЕС, как раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Он отметил, что воспринимает перспективу вступления Сербии в ЕС в ближайшем будущем "пессимистично".

"Мы уже не имеем того же задора, как раньше – так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", - заявил президент Сербии.

Однако Вучич считает "важной и хорошей" идею Европейского политического сообщества – межправительственного форума, созданного в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, Вучич с призывал Россию прекратить вербовать сербов для войны против Украины.

А затем в Сербии подали иск в суд против частной военной компании Вагнера. Причиной стали попытки вербовки сербов на войну против Украины.

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