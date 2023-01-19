Через спроби вербування. У Сербії подали позов до суду проти ПВК "Вагнера"
У Сербії подали позов до суду проти приватної військової компанії "Вагнера". Причиною для цього стали спроби вербування сербів на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Чедомира Стойковича, яку приводить Reuters.
Стойкович зазначає, що судовий позов від імені сербських громадських структур подано не лише проти ПВК "Вагнера". Серед відповідачів є особи, які на думку позивачів сприяли вербуванню.
Reuters повідомляє, що серед відповідачів є Росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко та голова Агентства державної безпеки та інформації Сербії Олександр Вулін.
"У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін віддавав накази, директиви та інструкції про те, що діяльність групи Вагнера в Сербії не повинна припинятися", - заявив адвокат Стойкович.
Посол РФ у Сербії має дипломатичну недоторканність і не може бути притягнутий до відповідальності в країні. Проте через це є йому можуть наказати покинути Сербію.
Нагадаємо, що приватна військова компанія "Вагнера", яка бере участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає стурбованість у Сполучених Штатів.
Спецслужби Сербії перевіряють інформацію про можливу участь громадян на боці Росії у війні проти України.
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