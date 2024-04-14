Сербія відмовилася від російських винищувачів і купить літаки у Франції, - FT

Очікується, що Сербія підпише з Францією найбільшу у своїй сучасній історії угоду про постачання зброї, що свідчить про те, що війна Росії в Україні спонукає одного з найближчих союзників Москви диверсифікувати свої закупівлі зброї.

Белград планує замовити у Dassault Aviation дюжину французьких винищувачів Rafale вартістю 3 млрд євро, що знаменує собою довгострокове зобов'язання перед Заходом після десятиліть покладання на російські літаки.