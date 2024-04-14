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Сербия отказалась от российских истребителей и купит самолеты у Франции, - FT

Фото: Сербия планирует заказать истребители во Франции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Один из сильнейших союзников Москвы на Балканах отказался от российских истребителей. Вместо этого Сербия планирует приобрести самолеты Rafale у французской компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ожидается, что Сербия подпишет с Францией крупнейшее в своей современной истории соглашение о поставках оружия, что свидетельствует о том, что война России в Украине побуждает одного из ближайших союзников Москвы диверсифицировать свои закупки оружия.

Белград планирует заказать у Dassault Aviation дюжину французских истребителей Rafale стоимостью 3 млрд евро, что знаменует собой долгосрочное обязательство перед Западом после десятилетий полагания на российские самолеты.

Напомним, ранее на этой неделе президент Сербии Александар Вучич обнародовал сообщение, где отметил, что страны ждут тяжелые дни и анонсировал вызовы, которые ждут республику в ближайшее время.

Кроме того, в середине февраля агентство AP информировало, что Сербия получила очередную партию оружия от своего союзника России, несмотря на международные санкции против Москвы из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

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