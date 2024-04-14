Сербия отказалась от российских истребителей и купит самолеты у Франции, - FT

Ожидается, что Сербия подпишет с Францией крупнейшее в своей современной истории соглашение о поставках оружия, что свидетельствует о том, что война России в Украине побуждает одного из ближайших союзников Москвы диверсифицировать свои закупки оружия.

Белград планирует заказать у Dassault Aviation дюжину французских истребителей Rafale стоимостью 3 млрд евро, что знаменует собой долгосрочное обязательство перед Западом после десятилетий полагания на российские самолеты.