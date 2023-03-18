Сербія віддаляється від Кремля. Белград може ввести санкції проти РФ, - ISW
Позиція Сербії щодо санкцій проти Росії "пом'якшала". Рішення президента Олександра Вучича щодо відмови застосовувати європейські санкції проти РФ призвело до важких економічних обставин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Вучич відмовився дати обіцянку, що Сербія не запроваджуватиме європейські санкції проти Росії.
"Я краще знаю, коли ми перебуваємо у безвихідній ситуації і коли нам потрібно буде змінити політику", - заявляв Вучич.
Сербський міністр економіки Раді Баста закликав уряд запровадити санкції проти Росії та заявив, що Сербія платить "високу ціну" за те, що не зробила цього 14 березня.
Раніше ми повідомляли, що дипломати України розпочали переговори президента Володимира Зеленського з сербським колегою Александаром Вучичем.
Нагадаємо, у Сербії з'явилися російські шпигуни-дипломати, вислані з ЄС.
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