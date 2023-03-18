Сербия отдаляется от Кремля. Белград может ввести санкции против РФ, - ISW

Позиция Сербии в отношении санкций против России "смягчилась". Решение президента Александра Вучича по поводу отказа применять европейские санкции против РФ привело к трудным экономическим обстоятельствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Вучич отказался дать обещание, что Сербия не будет вводить европейские санкции против России.

"Я лучше знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам нужно будет изменить политику" - заявлял Вучич.

Сербский министр экономики Раде Баста призвал правительство ввести санкции против России и заявил, что Сербия платит "высокую цену" за то, что не сделала этого 14 марта.