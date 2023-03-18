ua ru
Сб, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербия отдаляется от Кремля. Белград может ввести санкции против РФ, - ISW

Новина українською →
Сербия, Суббота 18 марта 2023 04:32
Сербия отдаляется от Кремля. Белград может ввести санкции против РФ, - ISW Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Позиция Сербии в отношении санкций против России "смягчилась". Решение президента Александра Вучича по поводу отказа применять европейские санкции против РФ привело к трудным экономическим обстоятельствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Вучич отказался дать обещание, что Сербия не будет вводить европейские санкции против России.

"Я лучше знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам нужно будет изменить политику" - заявлял Вучич.

Сербский министр экономики Раде Баста призвал правительство ввести санкции против России и заявил, что Сербия платит "высокую цену" за то, что не сделала этого 14 марта.

Ранее мы сообщали, что дипломаты Украины приступили к тому, чтобы провести переговоры президента Владимира Зеленского с сербским коллегой Александаром Вучичем.

Напомним, в Сербии появились российские шпионы-дипломаты, высланные из ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России Сербия
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить