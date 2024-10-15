Сербія U-21 – Україна U-21: де дивитися і прогноз на матч відбору до Євро-2025

Матч Сербія U-21 – Україна U-21 відбудеться 15 жовтня в Старій Пазовій. Поєдинок прийме стадіон "Куча фудбала". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:30 за київським часом.

Де дивитися матч Сербія U-21 – Україна U-21

У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали "Суспільне" (регіональні) та "Суспільне Спорт". Також матч можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу безпосередньо в цій новині. Трансляція буде безкоштовною.

Прогноз букмекерів на матч Сербія U-21 – Україна U-21

Букмекерська контора Favbet визначила фаворитом поєдинку "синьо-жовтих". На перемогу збірної України U-21 можна поставити з коефіцієнтом 2,06. Тим часом на перемогу балканців приймають ставки з кефом 3,35. Нічия ж стала найменш вірогідним підсумком із балом 3,70.

Полоскотати нерви можна ставкою на конкретний рахунок. Наприклад, мінімальна перемога української молодіжки (1:0) запропонована з привабливим коефіцієнтом 9,70. Поставити на головного "бомбардира" Євро-2024 – автогол – можна зі схожим кефом 10,00.

Орієнтовні склади на матч Сербія U-21 – Україна U-21

Сербія U-21: Лієскіч – Серафімовіч, Іліч, Мілічіч – Мімовіч, Вікучевіч, Джоджіч, Міловановіч – Слівіч, Міятовіч, Баздар

Україна U-21: Нещерет – Крупський, Мельниченко, Михавко, Вівчаренко – Очеретько, Федор, Ярмолюк – Брагару, Горбач, Волошин

"Синьо-жовті" достроково завоювали путівку на Євро-2025. Проте, підопічні Унаї Мельгоси продовжують боротьбу за фініш першими. Для цього збірній України U-21 потрібно перемагати, щоб не залежати від результату паралельного поєдинку між молодіжною збірною Англії та однолітками з Азербайджану. Наразі команда Мельгоси набрала 24 очки, а молоді "Три леви" мають на два пункти менше.