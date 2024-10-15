RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Сербия U-21 – Украина U-21: где смотреть и прогноз на матч отбора к Евро-2025

Фото: Егор Ярмолюк (в центре) забил сербам в сентябре (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины на финише квалификации к чемпионату Европы 2025 года встретится с сербскими сверстниками.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч Сербия U-21 – Украина U-21 состоится 15 октября в Стара-Пазове. Поединок примет стадион "Куча фудбала". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Сербия U-21 – Украина U-21

В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Суспильне" (региональные) и "Суспильне Спорт". Также матч можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола непосредственно в этой новости. Трансляция будет бесплатной.

 

 

Прогноз букмекеров на матч Сербия U-21 – Украина U-21

Букмекерская контора Favbet определила фаворитом поединка "сине-желтых". На победу сборной Украины U-21 можно поставить с коэффициентом 2,06. Тем временем на победу балканцев принимают ставки с кэфом 3,35. Ничья же стала наименее вероятным итогом с баллом 3,70.

Пощекотать нервы можно ставкой на конкретный счет. К примеру, минимальная победа украинской молодежки (1:0) предложена с привлекательным коэффициентом 9,70. Поставить на главного "бомбардира" Евро-2024 – автогол – можно со схожим кэфом 10,00.

Ориентировочные составы на матч Сербия U-21 – Украина U-21

Сербия U-21: Лиескич – Серафимович, Илич, Миличич – Мимович, Викучевич, Джоджич, Милованович – Слович, Миятович, Баздар

Украина U-21: Нещерет – Крупский, Мельниченко, Михавко, Вивчаренко – Очеретько, Федор, Ярмолюк – Брагару, Горбач, Волошин

 

 

"Сине-желтые" досрочно завоевали путевку на Евро-2025. Однако подопечные Унаи Мельгосы продолжают борьбу за финиш первыми. Для этого сборной Украины U-21 следует побеждать, чтобы не зависеть от результата параллельного поединка между молодежной сборной Англии и сверстниками из Азербайджана. Пока команда Мельгосы набрала 24 очка, а молодые "Три льва" имеют на два пункта меньше.

К слову, накануне Украина сыграла вничью со сборной Чехии в польском Вроцлаве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины