У Сербії вимагають доказів участі диверсантів у можливому перевороті у Молдові

Сербія заперечує можливу участь її громадян у підготовці держперевороту у Молдові. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич вимагає, щоб Кишинів надав всю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker .

"Вимагаємо, щоб молдавська влада терміново представила всю наявну в них інформацію, тому що ми ніколи не отримували такого повідомлення від Молдови", - заявив він.

При цьому міністр підкреслив, що не допустить заподіяння шкоди репутації Сербії, а також дружнім відносинам із Молдовою.

"Дав вказівку нашому послу, акредитованому в Кишиневі, терміново запросити роз'яснення за заявою президента Молдови в Міністерстві закордонних справ Молдови, а також терміново надати нам всю інформацію про осіб, які підозрюються участі в таких насильницьких діях", - додав Дачич.

При цьому до Молдови не пустили вболівальників футбольного клубу "Партизан", який 16 лютого зіграє з тираспольським "Шерифом".

У Прикордонній поліції у відповідь на запит видання заявили, що в Кишинівському аеропорту прикордонники відмовили у в'їзді групі громадян через те, 2що вони не виконали всі умови для в'їзду".

"В'їзд іноземних громадян не відповідав умовам, необхідним для отримання дозволу на перетин державного кордону. Вони не могли обґрунтувати мету своєї поїздки до Молдови, і у них не було необхідних документів", - уточнили в Прикордонній поліції.

Додамо, що раніше депутат від PAS Андріан Кептонар заявив, що цього тижня до Кишинева могли прибути диверсанти під виглядом сербських футбольних уболівальників.

Як повідомив сербський футбольний клуб, усім уболівальникам заборонили в'їзд до Молдови. Частина з них вилетіла назад ще вранці 14 лютого, решта вилетять до Бухаресту о 14:00.