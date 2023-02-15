Сербия на фоне слухов о диверсантах заявила о поддержке целостности Молдовы

Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с главой Молдовы Майей Санду подтвердил уважение к территориальной целостности Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.

Как сообщается, президент Молдовы Майя Санду в среду, 15 февраля, позвонила сербскому коллеге Александру Вучичу, чтобы поговорить с ним о возможном привлечении сербов к дестабилизации ситуации в стране.

"Разговор состоялся в контексте заявления главы государства, сделанного в начале недели, о рисках дестабилизации ситуации в нашей стране и возможном привлечении к нему граждан других государств", - говорится в заявлении прессслужбы.

Отмечено, что лидеры двух стран подтвердили уважение территориальной целостности своих государств и выразили готовность к сотрудничеству в предотвращении противоправной деятельности с участием граждан обеих стран.