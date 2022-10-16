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Сербия временно закрыла посольство в Украине

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Воскресенье 16 октября 2022 15:28
Сербия временно закрыла посольство в Украине Фото: Сербия временно закрыла посольство в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сербия приняла решение временно закрыть свое посольство в Украине с целью обеспечить безопасность сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Сербии в Украине.

"Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в городе Белград", - сказано в сообщении посольства.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине 10 октября. В частности, они атаковали Киев.

После этого источник РБК-Украина рассказал, что посольства стран западных партнеров Украины не планируют эвакуироваться из Киева из-за масссированных ударов россиян по мирным городам.

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