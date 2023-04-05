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Сербія та країни НАТО влітку проведуть спільні масштабні військові навчання

Фото: Сербія та країни НАТО влітку проведуть спільні масштабні військові навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 16 по 30 червня на території Сербії відбудуться військові навчання "Платиновий вовк-2023", організовані спільно зі США та ще десятьома державами-членами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politika.

"Причина такого рішення - у виконанні зобов’язань Республіки Сербія щодо участі армії Сербії у багатонаціональних операціях. Мета цих навчань - у підтриманні досягнутого рівня взаємосумісності підрозділів збройних сил Сербії для участі в таких операціях", - повідомили у Міноборони Сербії.

Зазначимо, "Платиновий вовк" - це найбільші військові навчання, що відбуваються на території Сербії з 2014 року. У їхній організації бере участь Європейське командування Збройних сил США, країни Балтії, Франція та Британія.

Сербія не є членом НАТО й мала конфлікт з Альянсом у 1998-1999 роках з приводу Косово, але у 2006 році Белград долучився до програми НАТО "Партнерство заради миру".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Косово та Сербія погодили план дій на шляху до нормалізації відносин між двома країнами у присутності представників Євросоюзу.

Однак пізніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підпише жодної угоди з Косовом після того, як усно погодився реалізувати підтримуваний Заходом план нормалізації відносин.

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