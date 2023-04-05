Сербия и страны НАТО летом проведут совместные военные учения

С 16 по 30 июня на территории Сербии состоятся военные учения "Платиновый волк-2023", организованные совместно с США и еще десятью государствами-членами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politika .

"Причина такого решения - в выполнении обязательств Республики Сербия по участию армии Сербии в многонациональных операциях. Цель этих учений - в поддержании достигнутого уровня взаимосовместимости подразделений вооруженных сил Сербии для участия в таких операциях", - сообщили в Минобороны Сербии.

Отметим, "Платиновый волк" - это крупнейшие военные учения, которые проходят на территории Сербии с 2014 года. В их организации принимают участие Европейское командование Вооруженных сил США, страны Балтии, Франция и Британия.

Сербия не является членом НАТО и имела конфликт с Альянсом в 1998-1999 годах по поводу Косово, но в 2006 году Белград присоединился к программе НАТО "Партнерство ради мира".