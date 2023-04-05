Сербия и страны НАТО летом проведут совместные военные учения

С 16 по 30 июня на территории Сербии состоятся военные учения "Платиновый волк-2023", организованные совместно с США и еще десятью государствами-членами НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politika.
"Причина такого решения - в выполнении обязательств Республики Сербия по участию армии Сербии в многонациональных операциях. Цель этих учений - в поддержании достигнутого уровня взаимосовместимости подразделений вооруженных сил Сербии для участия в таких операциях", - сообщили в Минобороны Сербии.
Отметим, "Платиновый волк" - это крупнейшие военные учения, которые проходят на территории Сербии с 2014 года. В их организации принимают участие Европейское командование Вооруженных сил США, страны Балтии, Франция и Британия.
Сербия не является членом НАТО и имела конфликт с Альянсом в 1998-1999 годах по поводу Косово, но в 2006 году Белград присоединился к программе НАТО "Партнерство ради мира".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Косово и Сербия согласовали план действий по пути к нормализации отношений между двумя странами в присутствии представителей Евросоюза.
Однако позже президент Сербии Александар Вучич заявил, что не подпишет никакого соглашения с Косово после того, как устно согласился реализовать поддерживаемый Западом план нормализации отношений.
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