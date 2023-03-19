Сербія та Косово погодили план дій для нормалізації відносин, - Боррель

Косово та Сербія погодили план дій на шляху до нормалізації відносин між двома країнами у присутності представників Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

За його словами, першим кроком процесу нормалізації відносин Пріштіни та Белграда має стати надання сербам у Косово права самоврядування.

"Сторони повністю зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди та виконувати свої відповідні зобов'язання оперативно та сумлінно", - заявив Боррель.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС підтримала запровадження безвізових поїздок до Євросоюзу для власників косовських паспортів. Але ще потрібна ратифікація документа.

Також нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Косова та Сербії підтримали угоду про переміщення громадян за внутрішніми паспортами.

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