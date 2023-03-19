Сербия и Косово согласовали план действий для нормализации отношений, - Боррель

Косово и Сербия согласовали план действий на пути к нормализации отношений между двумя странами в присутствии представителей Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
"Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои соответствующие обязательства оперативно и добросовестно", - заявил Боррель.
По его словам, первым шагом процесса нормализации отношений Приштины и Белграда должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС поддержал введение безвизовых поездок в Евросоюз для владельцев косовских паспортов. Но еще нужна ратификация документа.
Также напомним, ранее стало известно, что лидеры Косово и Сербии поддержали соглашение о перемещении граждан по внутренним паспортам.
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