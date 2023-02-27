Сербія та Косово підтримали угоду про переміщення громадян за внутрішніми паспортами, - Боррель

"Президент Сербії Александр Вучич і прем'єр-міністр Косова Алжбін Курті погодилися сьогодні, що немає необхідності в подальшому обговоренні європейської пропозиції, яка має назву "угода про нормалізацію відносин між Косово і Сербією", - оголосив він.

Боррель заявив, що від угоди виграють громадяни Сербії та Косова, оскільки вона дає можливість вільного пересування, щоб користуватися своїми паспортами, ключами від машин і номерними знаками.

"Вона дозволяє людям навчатися і працювати без урахування того, де вони закінчили школу. Угода може створити нові економічні можливості для бізнесу та нові інвестиції. Вона надає більше можливостей для працевлаштування без бюрократії", - пояснив він.

Нагадаємо, що 15 лютого сотні сербських націоналістів і проросійських "активістів" провели мітинг у центрі Белграда, висловлюючи свою опозицію проти плану, який підтримує Захід, спрямований на покращення відносин між Сербією та Косово.

Раніше стало відомо, що Косово прийняло пропозицію ЄС щодо нормалізації відносин із Сербією.

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