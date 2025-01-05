Сербія шукає нові шляхи постачання нафти й газу через загрозу санкцій США

За даними видання, координаційним органом керуватиме прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, який буде координувати діяльність робочих груп щодо моніторингу ситуації з санкціями та постачанням природного газу до Сербії з Росії.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що очікує отримати офіційний документ від США про введення санкцій для NIS через російське володіння 10 чи 13 січня.

Вучич також підтвердив, що заступник секретаря США Хосе Фернандес заявив про намір ввести прямі санкції для NIS.

Видання зауважило, що "Газпром нефть" та "Газпром" володіють більшістю акцій NIS з 2008 року, що підвищує ризик санкцій.