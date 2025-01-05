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Сербия ищет новые пути поставок нефти и газа из-за угрозы санкций США

Фото: из-за вероятности санкций США правительство Сербии рассматривает новые пути поставки нефти и газа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США могут ввести санкции против "Нефтегазовой индустрии Сербии" (NIS) из-за российской доли. Сербия планирует создать Координационный орган для обеспечения поставок нефти и газа, чтобы решить эту проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По данным издания, координационным органом будет руководить премьер-министр Сербии Милош Вучевич, который будет координировать деятельность рабочих групп по мониторингу ситуации с санкциями и поставками природного газа в Сербию из России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает получить официальный документ от США о введении санкций для NIS из-за российского владения 10 или 13 января.

Вучич также подтвердил, что заместитель секретаря США Хосе Фернандес заявил о намерении ввести прямые санкции для NIS.

Издание отметило, что "Газпром нефть" и "Газпром" владеют большинством акций NIS с 2008 года, что повышает риск санкций.

Напомним, что Вучевич в прошлом месяце рассказывал, что США готовят санкции в отношении нефтегазовой компании Сербии из-за российской доли.

Заметим, что незадолго до заявления президента, вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что страна хочет продолжить покупать российский газ.

По его словам, Белград ведет переговоры с Москвой о продлении контракта на поставку природного газа, который истекает в марте.

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