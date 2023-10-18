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Сербія прийме українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

Фото: Сербія прийме українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Сербії погодився розмістити у своїй країні українські сім'ї, які постраждали від підриву Каховської гідроелектростанції росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію у Facebook.

"У результаті проведених переговорів Уряд Сербії погодився забезпечити тимчасове (4-6 місяців) проживання сімей, які постраждали через підрив росіянами дамби на Каховській ГЕС, у нових Центрах для біженців готельного типу", - зазначають у відомстві.

 

Фото: центр, де розмістять українців (Херсонська МВА у Facebook)

У МВА уточнюють, що охочих розмістять у місті Врані, де вже перебувають близько 70 громадян України. Там українським сім'ям нададуть повністю відремонтовану кімнату з власним санвузлом, забезпечать триразове харчування та невідкладне медичне обслуговування.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської області. Найбільше постраждало тимчасово окуповане лівобережжя.

Частина мешканців регіону втратила своє житло внаслідок таких дій російських солдатів.

Примітно, що Сербія відмовляється надавати Україні військову допомогу та продовжує співпрацювати з Росією. При цьому Белград не визнає окупації українських територій та допомагає нашій країні гуманітаркою.

Наприкінці серпня Сербія передала Україні 15 вантажівок гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

 

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Каховська ГЕССербияВійна Росії проти України