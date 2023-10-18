Сербия примет украинцев, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС

"В результате проведенных переговоров Правительство Сербии согласилось обеспечить временное (4-6 месяцев) проживание семей, пострадавших из-за подрыва россиянами дамбы на Каховской ГЭС, в новых Центрах для беженцев гостиничного типа", - отмечают в ведомстве.

Фото: центр, где разместят украинцев (Херсонская ГВА в Facebook)

В ГВА уточняют, что желающих разместят в городе Вране, где уже находятся около 70 граждан Украины. Там украинским семьям предоставят полностью отремонтированную комнату с собственным санузлом, обеспечат трехразовое питание и неотложное медицинское обслуживание.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Это привело к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области. Больше всего пострадало временно оккупированное левобережье.

Часть жителей региона потеряли свое жилье в результате таких действий российских солдат.

Примечательно, что Сербия отказывается предоставлять Украине военную помощь и продолжает сотрудничать с Россией. При этом Белград не признает оккупации украинских территорий и помогает нашей стране гуманитаркой.

В конце августа Сербия передала Украине 15 грузовиков гуманитарной помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.